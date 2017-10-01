Конте покинет "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте расстанется со своим клубом, информирует Sunday Times.

По сведениям издания, случится это уже по окончанию текущего сезона. Источник, близкий к 48-летнему специалисту, сообщил, что итальянец не планирует продолжать работу с "аристократами".

Отметим, что вместе с "Челси" Конте выиграл в прошлом сезоне АПЛ.

Не пропустите: Конте похвалил Де Брюйне. | soccernews.ru