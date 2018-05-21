Конте покинет "Челси" в течение ближайших двух дней

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Конте покинет "Челси" в течение ближайших двух днейГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте покинет свой клуб в течение ближайших двух дней, информирует Express.

По сведениям источника, "аристократы" уже подготовили список из трех кандидатов на замену своему наставнику - Луис Энрике (без клуба), Леонарду Жардим ("Монако") и Маурицио Сарри ("Наполи").

В "Челси" Конте пришел в 2016-м году. За два годы работы в клубе с командой он выиграл чемпионат и кубок Англии.

Напомним, Виалли надеется, что Конте продолжит тренировать "Челси". | soccernews.ru

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