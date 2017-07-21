Конте: "Покупка Мораты - хороший трансфер для "Челси"

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Конте: "Покупка Мораты - хороший трансфер для "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.

"Я уверен, что для нас это хороший трансфер. Мората - молодой игрок, обладающий уже большим опытом. Он поиграл за "Реал" и "Ювентус", набравшись там опыта и в национальных чемпионатах, и в Лиге Чемпионов. Мората, естественно, является приоритетным выбором для состава, это качественный форвард с хорошими перспективами в "Челси". Он ещё очень молод, безусловно, ему ещё есть, куда расти" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что "Челси" купил Морату у "Реала" за 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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