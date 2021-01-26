Конте получил дисквалификацию на два матча

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Конте получил дисквалификацию на два матчаНаставник "Интера" Антонио Конте был наказан за споры с судьей во время матча 19-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (0:0), сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

На 91-й минуте встречи 51-летний специалист был удален с тренерской скамейки за пререкания с арбитром. После этого Конте не успокоился и продолжил ругаться с судейской бригадой и в подтрибунном помещении. За такое поведение федерация наказала его двухматчевой дисквалификацией и обязала заплатить штраф 20 тысяч евро.

Напомним, "Интер" занимают вторую строчку турнирной таблицы Серии А, набрав 41 очко.

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