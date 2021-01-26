Конте получил дисквалификацию на два матча

Наставник "Интера" Антонио Конте был наказан за споры с судьей во время матча 19-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (0:0), сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

На 91-й минуте встречи 51-летний специалист был удален с тренерской скамейки за пререкания с арбитром. После этого Конте не успокоился и продолжил ругаться с судейской бригадой и в подтрибунном помещении. За такое поведение федерация наказала его двухматчевой дисквалификацией и обязала заплатить штраф 20 тысяч евро.