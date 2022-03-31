Конте получил награду "Золотая скамейка" (фото)

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Конте получил награду "Золотая скамейка" (фото)

Главному тренеру лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте вручили награду "Золотая скамейка".

Данная награда вручается лучшему тренеру чемпионата Италии по результатам голосования среди его коллег. В минувшем сезоне Конте тренировал "Интер" и привел миланский клуб к победе в Серии А.

В нынешнем сезоне "Тоттенхэм" под руководством Конте занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в 29 матчах 51 очко.

Не пропустите: Легенда "МЮ" критически оценил работу Конте в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
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