Конте получил награду "Золотая скамейка" (фото)
Главному тренеру лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте вручили награду "Золотая скамейка".
Данная награда вручается лучшему тренеру чемпионата Италии по результатам голосования среди его коллег. В минувшем сезоне Конте тренировал "Интер" и привел миланский клуб к победе в Серии А.
В нынешнем сезоне "Тоттенхэм" под руководством Конте занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав в 29 матчах 51 очко.
Не пропустите: Легенда "МЮ" критически оценил работу Конте в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18