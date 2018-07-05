Конте помешал "Челси" начать предсезонную подготовку

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Конте помешал "Челси" начать предсезонную подготовку

Игроки "Челси" получили от клуба письма о том, что предсезонная подготовка начнется в в выходные, но этому помешал главный тренер Антонио Конте, сообщает The Times.

По сведениям издания, Конте планировать начать подготовку к сезону в понедельник и заявил игрокам, что он продолжает оставаться их наставником.

Ранее сообщалось, что "Челси" собирается уволить Конте и назначить вместо него Маурицио Сарри, но этого до сих пор не произошло.

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