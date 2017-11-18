Конте пообещал не бриться до следующего поражения "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте во время пресс-конференции перед гостевым матчем с "Вест Бромвич Альбион" заявил, что начал отращивать бороду.
"Моя жена сказала, что мне один раз стоит попробовать отрастить бороду. Делаю это впервые. По предстоящему матчу посмотрим, принесёт ли мне это удачу или нет. Постараюсь изменить свой внешний вид только потому, что так решила моя жена.
Сохраню ли бороду до первого поражения "Челси"? Да. Надеюсь, что в конце сезона у меня будет огромная борода", - сказал он.
Читайте: Конте вернул Давида Луиза в состав "Челси" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5