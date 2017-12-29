Конте: "Попадание в топ-4 будет считаться успехом"

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, какого места будет достаточно, чтобы сезон считался успешным.

"Думаю, что в АПЛ и сезон с финишем в топ-4 всегда будет считаться успешным. Это единственная лига, где играет шесть топ-клубов, которые каждый сезон сражаются за титул. При этом есть лишь 4 места, дающие право сыграть в Лиге Чемпионов, и еще 2 - в Лиге Европы.

Вполне нормально, если соперник выступает так хорошо, как это делает "Манчестер Сити". Очень трудно думать о борьбе за титул до последнего, но в то же время мы должны сражаться в каждой отдельно взятой игре" - приводит слова Конте Goal.com.

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