Конте попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба

Известный итальянский специалист Антонио Конте может вернуться в Италию.

Как сообщает Calciomercato, в услугах наставника заинтересован "Интер", который уже приступил к переговорам с ним.

Последним местом работы Конте был "Челси", где он был отправлен в отставку весной 2018 года.

После 21 сыгранных туров "Интер" находится на 3-м месте в Серии А и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 19 очков.

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