Конте поприветствовал в Серии А Ибрагимовича

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Конте поприветствовал в Серии А Ибрагимовича

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал переход форварда Златана Ибрагимовича в "Милан". Об этом сообщает Goal.

Напомним, 38-летний швед перешел в миланский клуб на правах свободного агента в начале января.

"Хочу поприветствовать Ибрагимовича. Он великий футболист. Я хотел пригласить его еще в "Челси", очень его уважаю.

Он может многое дать "Милану". Его личность поможет другим футболистам становиться лучше", - сказал Конте.

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