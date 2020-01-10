Конте поприветствовал в Серии А Ибрагимовича
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал переход форварда Златана Ибрагимовича в "Милан". Об этом сообщает Goal.
Напомним, 38-летний швед перешел в миланский клуб на правах свободного агента в начале января.
"Хочу поприветствовать Ибрагимовича. Он великий футболист. Я хотел пригласить его еще в "Челси", очень его уважаю.
Он может многое дать "Милану". Его личность поможет другим футболистам становиться лучше", - сказал Конте.
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