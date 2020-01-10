Конте поприветствовал в Серии А Ибрагимовича

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал переход форварда Златана Ибрагимовича в "Милан". Об этом сообщает Goal.

Напомним, 38-летний швед перешел в миланский клуб на правах свободного агента в начале января.

"Хочу поприветствовать Ибрагимовича. Он великий футболист. Я хотел пригласить его еще в "Челси", очень его уважаю.

Он может многое дать "Милану". Его личность поможет другим футболистам становиться лучше", - сказал Конте.

Не пропустите: Тренерский штаб Конте заработал на увольнении из "Челси" более 30 миллионов евро| http://soccernews.ru