Итальянский тренер Антонио Конте попрощался с "Челси", который он возглавлял на протяжении последних двух сезонов.

"Хочу поблагодарить всех друзей в "Челси" за их усердный труд и поддержку, которые позволили нам за два сезона выиграть чемпионат и Кубок Англии. Хочу поблагодарить игроков, чьи талант и приверженность были очень важны для нашего успеха, благодарю их за всё. Было честью работать с ними. Благодарю членов тренерского штаба, вы усердно трудились. Должен сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм и преданность в этот период времени. Я наслаждался временем, проведённым в Англии, в Лондоне. Болельщики "Челси" вели себя невероятно по отношению ко мне и моей семьей, спасибо им за это. У меня была невероятная возможность делиться с ними своими эмоциями, страстью и энтузиазмом. Болельщики "Челси" навсегда останутся в моём сердце. Надеюсь, команда продолжит добиваться успехов, чего и желаю всем уже в следующем сезоне. У меня осталось много воспоминаний за два года работы в "Челси", и я заберу их с собой в другой клуб" - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что руководство "синих" уволило 48-летнего специалиста, несмотря на контракт, который был рассчитан ещё на один сезон.

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