Конте попрощался с "Челси"

Теги челсиантонио конте

Конте попрощался с "Челси"

Итальянский тренер Антонио Конте попрощался с "Челси", который он возглавлял на протяжении последних двух сезонов.

"Хочу поблагодарить всех друзей в "Челси" за их усердный труд и поддержку, которые позволили нам за два сезона выиграть чемпионат и Кубок Англии. Хочу поблагодарить игроков, чьи талант и приверженность были очень важны для нашего успеха, благодарю их за всё. Было честью работать с ними. Благодарю членов тренерского штаба, вы усердно трудились. Должен сказать вам огромное спасибо за ваш профессионализм и преданность в этот период времени. Я наслаждался временем, проведённым в Англии, в Лондоне. Болельщики "Челси" вели себя невероятно по отношению ко мне и моей семьей, спасибо им за это. У меня была невероятная возможность делиться с ними своими эмоциями, страстью и энтузиазмом. Болельщики "Челси" навсегда останутся в моём сердце. Надеюсь, команда продолжит добиваться успехов, чего и желаю всем уже в следующем сезоне. У меня осталось много воспоминаний за два года работы в "Челси", и я заберу их с собой в другой клуб" - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что руководство "синих" уволило 48-летнего специалиста, несмотря на контракт, который был рассчитан ещё на один сезон.

Не пропустите: Британская пресса назвала причину увольнения Конте из "Челси". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов