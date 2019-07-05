Конте попросил "Интер" выкупить Видаля у "Барселоны"

"Интер" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Барселоны" Артуро Видалю, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, на покупке хавбека настаивает лично новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте. По мнению наставника, Видаль станет идеальной заменой Радже Наингголану, который может перейти в один из китайских клубов. Ранее Конте уже работал с Видалем в "Ювентусе". "Барселона" не планирует продавать чилийца, но может пойти на этот шаг, чтобы получить дополнительные средства на трансферы.

32-летний Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии" летом 2018 года за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за каталонский клуб 53 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

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