Конте попросил "Тоттенхэм" купить защитника "Интера"

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Конте попросил "Тоттенхэм" купить защитника "Интера"

Фото инстаграм Стефана де Врея

Центральный защитник миланского "Интера" Стефан де Врей может продолжить карьеру в Англии, сообщает Rai Sport.

По информации источника, на 29-летнего футболиста нацелился лондонский "Тоттенхэм".

На трансфере голландца настаивает главный тренер "шпор" Антонио Конте, который знаком с ним по совместной работе в составе "нерадзурри".

В текущем сезоне де Врей сыграл за "Интер" 18 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" может расстаться с двумя британскими игроками уже в январе. | http://soccernews.ru
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