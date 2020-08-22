Конте попросит руководство "Интера" усилить состав
В ближайшее время состоится встреча руководства "Интера" с наставником команды Антонио Конте.
По сведениям FCInter1908, Конте намерен попросить президента клуба Стивена Чжана выделить значительную сумму на усиление команды этим летом. Однако "нерадзурри" вряд ли согласится выполнять просьбы тренера из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Отмечается, что во время встречи также обсудят будущее Конте в клубе. Известно, что руководство довольно результатами команды, несмотря на поражение в финале Лиги Европы от "Севильи" (2:3).
Напомним, что в Серии А "Интер" финишировал на втором месте.
Читайте также: "Интер" определился с приоритетным кандидатом на замену Конте. | http://soccernews.ru
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