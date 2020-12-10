Конте порассуждал о вылете "Интера" из Лиги Чемпионов

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте поделился мнением о неудачном выступлении своей команды в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"Мы выложились полностью, сделали всё возможное. Команда доминировала в обоих матчах с "Шахтёром", но ни разу не забила - это невероятно. Оценивать ситуацию нужно с холодной головой, а не после такого вылета из турнира. Мы разочарованы, но я не чувствую, что нам не хватало решимости, сосредоточенности или агрессии.

На протяжении всего группового этапа нам не везло с арбитрами и решениями системы VAR. Если посмотреть на все ситуации, которые не были замечены и не просмотрены, то... Говоря об этом, ощущаешь разочарование. Если ты не забиваешь, то не выигрываешь", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что "Интер" набрал 6 очков в 6 турах и занял последнее место в группе ЛЧ, завершив свою еврокубковую кампанию.

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