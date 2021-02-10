Конте поругался с руководителем "Ювентуса" после матча Кубка Италии

Главный тренер "Интера" Антонио Конте и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли поругались после окончания ответного полуфинального матча Кубка Италии (0:0), сообщает Football Italia.

По сведениям источника, руководитель туринского клуба произнес несколько оскорбительных фраз в адрес специалиста. Возможно, перепалка произошла из-за конфликта между Конте и защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи во время матча.

Напомним, что в финал вышел "Ювентус", так как в первом матче туринцы на выезде добились победы со счетом 2:1.

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