Конте потребовал от "Интера" продать Икарди
Будущий главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на бывшего капитана команды Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, 49-летний специалист настаивает на продаже аргентинского бомбардира во время летнего трансферного окна.
Отмечается, что Конте устраивают игровые качества форварда, но его характер вызывает у наставника серьёзную обеспокоенность.
Напомним, что Икарди конфликтовал с бывшим главным тренером "Интера" Лучано Спаллетти.
В текущем сезоне 26-летний футболист забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.
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