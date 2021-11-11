Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм"
Новый главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет усилить атаку лондонской команды во время зимнего трансферного окна.
По информации Foot Mercato, одной из целей итальянского наставника является вингер "Реала" Гарет Бэйл.
Контракт валлийца со "сливочными" истекает в июне 2022 года, поэтому вряд ли сделка по нему будет дорогостоящей.
Прошлый сезон Бэйл провёл в "Тоттенхэме" на правах аренды, сыграл 34 матча, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.
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