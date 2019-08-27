Конте повторил рекорд легендарных тренеров "Интера"

"Интер" разгромил "Лечче" в 1-м матче сезона Серии А. Эта встреча стала первой официальной игрой главного тренера Антонио Конте на посту миланского клуба.

По данным Opta, Конте стал третьим тренером в истории "Интера", кому удалось стартовать в клубе с победы с разницей в четыре мяча. До этого такого же результата добивались Джузеппе Меацце и Эленио Эррере.

Напомним, Конте возглавил "Интер" этим летом, сменив на посту Лучано Спаллетти.

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