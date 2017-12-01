Конте пояснил необходимость ротации состава

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Конте пояснил необходимость ротации состава

Наставник "Челси" Антонио Конте настаивает на ротации состава.

"Ротация - это нормально. Это даже больше необходимость. Когда ты борешься в нескольких турнирах, то надо менять состав, нужно давать некоторым футболистам отдых. Я верю в каждого футболиста своей команды, мы всегда играем на победу" - приводит слова Конте Sky Sports.

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