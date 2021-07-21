Конте предлагали возглавить сборную Нидерландов. Тренер дал ответ

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Итальянский тренер Антонио Конте ответил отказом на предложение возглавить сборную Нидерландов, сообщает журналист Маурицио Пистокки в твиттере.

По сведениям источника, причиной отказа стал тот факт, что Конте хочет работать на клубном уровне и не заинтересован в работе со сборной.

Напомним, что 51-летний Конте несколько недель назад покинул пост главного тренера "Интера", с которым он стал чемпионом Италии. Ранее наставник тренировал "Сиену", "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Ювентус", сборную Италии и "Челси".

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