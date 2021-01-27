Конте принял решение о будущем Эриксена
Наставник "Интера" Антонио Конте после победного матча с "Миланом" (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии заявил, что полузащитник Кристиан Эриксен зимой не покинет клуб. Именно датчанин принес победу "нерадзурри" в дерби. В самой концовке матча полузащитник забил красивый мяч со штрафного и вывел свой клуб в полуфинал турнира.
"Кристиан — очень умный парень. Очень здорово, что его мяч стал решающим. В нашей команде все его любят, он еще будет лидером, вот посмотрите. Зимой "Интер" не будет никого ни продавать, ни покупать", — цитирует тренера RAI Sport.
Напомним, что в текущем сезоне Серии А Эриксен, в основном, выходит в самых концовках матчей. Всего он принял участие в 9 встречах чемпионата, но не забил ни одного мяча.
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