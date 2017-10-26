Конте принял решение покинуть "Челси" по окончанию сезона

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте принял решение покинуть свой клуб по окончанию текущего сезона, информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, такое решение 48-летний специалист принял не только из-за своих разногласий с руководством "аристократом", но и по причине оказываемого на него давления со стороны своей супруги, которая не смогла адаптироваться к жизни в Британии.

Напомним, "Челси" не проигрывает "Эвертону" дома почти 23 года. | soccernews.ru