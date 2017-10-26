Конте принял решение покинуть "Челси" по окончанию сезона

Теги антонио контечелси

Конте принял решение покинуть "Челси" по окончанию сезонаГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте принял решение покинуть свой клуб по окончанию текущего сезона, информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, такое решение 48-летний специалист принял не только из-за своих разногласий с руководством "аристократом", но и по причине оказываемого на него давления со стороны своей супруги, которая не смогла адаптироваться к жизни в Британии.

Напомним, "Челси" не проигрывает "Эвертону" дома почти 23 года. | soccernews.ru

комментарии
джон

бред то покидает юве когда было все отлично а теперь тут

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