Конте пришел в бешенство из-за ситуации с трансфером Лукаку в "Интер"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте недоволен тем, что клуб до сих пор не купил бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает The Sun.
По сведениям издания, руководство миланского клуба по-прежнему не сумело договориться о приобретении футболиста. Более того, "Интер" может вообще отказаться от варианта с приобретением форварда, за которого англичане требуют 84 миллиона евро.
Конте пришел в ярость из-за несостоявшегося трансфера, так как ему обещали, что к началу предсезонной подготовки у него в распоряжении будут Лукаку и форвард "Ромы" Эдин Джеко.
В прошлом сезоне "Интер" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
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