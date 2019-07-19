Конте пришел в бешенство из-за ситуации с трансфером Лукаку в "Интер"



Главный тренер "Интера" Антонио Конте недоволен тем, что клуб до сих пор не купил бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство миланского клуба по-прежнему не сумело договориться о приобретении футболиста. Более того, "Интер" может вообще отказаться от варианта с приобретением форварда, за которого англичане требуют 84 миллиона евро.

Конте пришел в ярость из-за несостоявшегося трансфера, так как ему обещали, что к началу предсезонной подготовки у него в распоряжении будут Лукаку и форвард "Ромы" Эдин Джеко.

В прошлом сезоне "Интер" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru