Конте пришел в бешенство из-за ситуации с трансфером Лукаку в "Интер"

Теги интер миланманчестер юнайтедромелу лукакуантонио контетрансферы

Конте пришел в бешенство из-за ситуации с трансфером Лукаку в "Интер"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте недоволен тем, что клуб до сих пор не купил бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство миланского клуба по-прежнему не сумело договориться о приобретении футболиста. Более того, "Интер" может вообще отказаться от варианта с приобретением форварда, за которого англичане требуют 84 миллиона евро.

Конте пришел в ярость из-за несостоявшегося трансфера, так как ему обещали, что к началу предсезонной подготовки у него в распоряжении будут Лукаку и форвард "Ромы" Эдин Джеко.

В прошлом сезоне "Интер" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.

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