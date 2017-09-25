Конте признался, что скучает по Италии

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Конте признался, что скучает по Италии

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о своём будущем, признавшись, что очень скучает по Италии.

"Конечно, я скучаю по Италии, в этом нет никаких сомнений. Я не собираюсь надолго оставаться за границей. Получить такой опыт прекрасно, но однажды я намерен вернуться в Италию. Всё зависит от результатов, но я хочу попытаться сделать всё возможное, чтобы завершить один проект, а затем найти другой, подходящий для продолжения работы. В будущем я бы хотел стать спортивным директором" - приводит слова 48-летнего специалиста Football Italia.

Напомним, что работа в "Челси" - это первый зарубежный опыт Конте, до этого он возглавлял исключительно итальянские клубы и национальную сборную своей страны. 

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