Конте призвал "Реал" не жаловаться о своих потерях

Главный тренер "Интера" Антонио Конте перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионом с "Реалом" высмеял мадридский клуб.

"Не думаю, что "Реалу" стоит жаловаться на свои потери. У них много отличных игроков. То, что газеты говорят о потерях мадридцев, меня смешит", - передает слова Конте Marca.

Напомним, в составе "Реала" игру пропустят защитник Серхио Рамос, форвард Карим, Эдер Милитао, Лука Йович, Федерико Вальверде и Альваро Одриосола.

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