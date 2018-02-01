Конте: "Проделываю большую работу в "Челси""

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о давлении, которое оказывается на него.

"Я думаю о давлении - и это нормально для тренера. Это обычная ситуация для тренера "Челси". Мы делаем все возможное для побед и отдаемся на 120%. Мы стремимся с командой достичь своего максимума, но если кто-то не согласен с тем, что я нахожусь здесь, он просто должен принять эту ситуацию. Я расслаблен, потому что знаю, что делаю большую работу", - цитирует наставника "аристократов" Express.

Напомним, Конте поставил цель своей команде на оставшуюся часть сезона в АПЛ. | soccernews.ru