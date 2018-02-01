Конте: "Проделываю большую работу в "Челси""

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Конте: "Проделываю большую работу в "Челси""Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о давлении, которое оказывается на него.

"Я думаю о давлении - и это нормально для тренера. Это обычная ситуация для тренера "Челси". Мы делаем все возможное для побед и отдаемся на 120%. Мы стремимся с командой достичь своего максимума, но если кто-то не согласен с тем, что я нахожусь здесь, он просто должен принять эту ситуацию. Я расслаблен, потому что знаю, что делаю большую работу", - цитирует наставника "аристократов" Express.

Напомним, Конте поставил цель своей команде на оставшуюся часть сезона в АПЛ. | soccernews.ru

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4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
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10 Борнмут 25 28
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13 Кристал Пэлас 25 26
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