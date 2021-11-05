Конте прокомментировал дебютную победу во главе "Тоттенхэма"
Фото твиттер "Тоттенхэма"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте подвёл итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Витесса".
Напомним, что эта игра стала дебютной для итальянца на посту главного тренера "шпор", который он занял во вторник.
Англичане дома победили соперника со счётом 3:2, хотя изначально вели с разницей в три гола.
"Это была сумасшедшая игра. Обычно мне такие не нравятся, потому что может произойти всё что угодно. Но главное, что мы победили. Команда вела 3:0, но затем пропустили два необязательных гола. После удаления у нас возникли проблемы. Победа в таких непростых условиях - это полезно для укрепления уверенности в себе, но нужно ещё много работать. Проблема в том, что у нас нет времени", - цитирует Конте BT Sport.
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