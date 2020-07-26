Конте прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "Интер"

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Конте прокомментировал информацию о возможном переходе Месси в "Интер"

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси

"Информация о переходе Месси в "Интер" - это неправда. Не нужно верить этим лживым слухам. Он не окажется в "Интере" даже в фэнтези-футболе", – приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси хочет, чтобы Бьелса возглавил "Барселону". | http://soccernews.ru
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lesnovsky

А ведь хочется подписать... И не только Интеру...

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