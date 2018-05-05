Конте прокомментировал интерес "Челси" к Мартиалю

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Конте прокомментировал интерес "Челси" к МартиалюГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал интерес со стороны своего клуба к вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю.

"Я не думаю, что сейчас самое подходящее время говорить об этом. Я не люблю говорить о футболистах других команд. Это неуважительно по отношению к самим игрокам, моим подопечным и другим клубам. Мы нацелены на то, чтобы закончить этот сезон наилучшим образом, мы будем бороться за место в зоне Лиги Чемпионов. Это будет нелегко", - цитирует наставника "аристократов" Le 10 Sport.

Напомним, Конте высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля". | soccernews.ru

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