Конте прокомментировал интерес "Челси" к Мартиалю

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал интерес со стороны своего клуба к вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю.

" Я не думаю, что сейчас самое подходящее время говорить об этом. Я не люблю говорить о футболистах других команд. Это неуважительно по отношению к самим игрокам, моим подопечным и другим клубам. Мы нацелены на то, чтобы закончить этот сезон наилучшим образом, мы будем бороться за место в зоне Лиги Чемпионов. Это будет нелегко ", - цитирует наставника "аристократов" Le 10 Sport.

Напомним, Конте высказался о предстоящем матче против "Ливерпуля". | soccernews.ru