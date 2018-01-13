Конте прокомментировал ничью с "Лестером"

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Конте прокомментировал ничью с "Лестером"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал матч против "Лестера" (0:0).

"Многие наши игроки выглядели уставшими, ведь им пришлось играть с "Арсеналом" и сегодня снова против очень хорошей команды. В первом тайме "Лестер" нас перебегал и переиграл. Но мы знали, что нам противостоит очень сильный соперник, вероятно, самый неудобный из возможных на текущий момент. В первом тайме нам пришлось понервничать.

Не думаю, что отсутствие голов - проблема Мораты. Это проблема всей команды. Мы не пропускаем, но мы и не создаем моменты. Что касается Кэйхилла, то сейчас над ним шаманят врачи, но с ним все нормально. Не думаю, что там что-то серьезное" - приводит слова Конте ВВС.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Лестер". | http://soccernews.ru

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