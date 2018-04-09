Конте прокомментировал ничью с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте​ пообщался с журналистами после ничьей с "Вест Хэмом" в матче 33-го тура чемпионата Англии (1:1). По его словам, он крайне разочарован таким результатом.

"Итоговый результат не может устраивать нас. Думаю, эта игра является отражением того, что происходит с командой в этом сезоне. Во многих матчах мы демонстрировали хороший футбол, создавали множество моментов, но действовали слишком расточительно в завершающей стадии атаки. На протяжении всего сезона мне приходилось неоднократно говорить о том, что не реализовывали создаваемые шансы. Так и сегодня мы позволили сравнять счет сопернику, который использовал свой единственный момент. Эта игра в полной мере описывает наш сезон.

"Челси" в очередной раз не смог добиться положительного результата и сыграл вничью. В таких матчах нужно побеждать. Я разочарован и надеюсь, что мои игроки отправятся домой с тем же грузом невыполненной задачи. Необходимо уметь признавать свои неудачи. Если мы примем сегодняшний результат, сославшись на то, что нам не повезло, мы не вынесем для себя никаких положительных моментов на будущее.

Говоря о разочаровании, я имею в виду всех – и себя, и игроков. Побеждаем, играем вничью и уступаем вместе. В такие дни, как сегодня, мы должны разделять ответственность. Мне очень сложно объяснить произошедшее на поле. Мы доминировали на протяжении всего матча, но в итоге вынуждены обсуждать ничью. Мы создали немало возможностей для взятия ворот, но в итоге пропустили гол и лишились победы", - сказал он. | soccernews.ru