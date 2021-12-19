Конте прокомментировал низкую результативность Кейна в этом сезоне АПЛ

Теги тоттенхэмантонио контехарри кейн

Конте прокомментировал низкую результативность Кейна в этом сезоне АПЛФото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался об английском нападающем Харри Кейне перед игрой против "Ливерпуля" в 18-м туре АПЛ.

"Он форвард мирового уровня. Я работаю с ним каждый день и понимаю, что он форвард мирового уровня.

Он один из лучших, кого мне доводилось тренировать. Он великолепен. Мне нравится, что он в моей команде. Разумеется, Юргену Клоппу нравится, что в его команде есть Салах, а вот мне нравится, что у нас есть Кейн.

Он важен для нас, и с ним я связываю большие надежды. Он будет важен в игре с "Ливерпулем".

Очень странно, что он не забивает, разве нет? Это очень странно. Если посмотреть на то, что он делал раньше, это очень странно. Но я уже сталкивался с таким – и как тренер, и как игрок. Я играл с сильными форвардами, которые долгое время не могли забить, но мое мнение по поводу них не поменялось. Я хотел, чтобы они были в моей команде, несмотря на отсутствие голов. Потому что если в твоей команде Харри Кейн, ты чувствуешь себя сильнее", – сказал итальянский специалист.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн забил 1 гол в 13 матчах.

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