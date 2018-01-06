Конте прокомментировал переход Баркли в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал переход в лондонский клуб полузащитника Росса Баркли.

"Мы говорим об игроке с великолепным потенциалом. Это сформировавшийся футболист, но в то же время Росс весьма молод, он только начал свою карьеру. У Баркли есть всё - он обладает выносливостью, физической силой, хорошей техникой. Это целостный и современный игрок. Теперь у Росса есть прекрасная возможность играть в великолепном клубе с амбициями и большими задачами. Он может подвергнуть себя этому новому испытанию" - приводит слова Конте The Telegraph.

Напомним, что трансфер Баркли обошёлся "Челси" в 16,8 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2023 года.



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