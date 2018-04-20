Конте прокомментировал победу над "Бернли"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подвел итоги матча с "Бернли" в 31-м туре чемпионата Англии (2:1).

По словам наставника, он бы хотел отметить командный дух, который продемонстрировали его футболисты.

"Сегодня я увидел на поле настоящий командный дух. Играть в гостях на этом стадионе непросто. Если бы мы позволили сопернику эффективно использовать пространство и дальние пасы, мы бы рисковали пропустить больше. Мы вынудили "Бернли" играть длинными передачами, однако позволяли делать это только с их половины поля, что гораздо менее опасно.

Мы показали командный дух. В первом тайме против "Саутгемптона", который мы провалили, этого не было. Однако второй тайм той встречи и сегодняшний матч были совершенно иными. Я доволен тем, что мои игроки демонстрируют стремление к победе и и желание сражаться в каждом эпизоде", - отметил он. | http://soccernews.ru