Конте прокомментировал победу над "Борнмутом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился эмоциями после четвертьфинального матча Кубка Английской Лиги против "Борнмута".

"В прошлом сезоне "Вест Хэм" выбил нас в 1/8 финала, а сейчас мы должны быть довольны выходом в полуфинал одного из английских кубков. Для нас это отличный результат, особенно учитывая то, что мы достигли этой стадии, активно ротируя состав начиная с первого матча с "Ноттингем Форест". Поэтому я очень рад. Мне понравилась самоотдача наших игроков. В этом турнире они проявляют себя чрезвычайно профессионально. Надеюсь, эта игра улучшит физические кондиции футболистов, особенно тех, у кого были травмы и дефицит игровой практики. Этот матч показал, что мы работаем очень хорошо" - цитирует Конте BBC.

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