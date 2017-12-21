Конте прокомментировал победу над "Борнмутом"

Теги антонио контечелсиборнмут

Конте прокомментировал победу над "Борнмутом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился эмоциями после четвертьфинального матча Кубка Английской Лиги против "Борнмута".

"В прошлом сезоне "Вест Хэм" выбил нас в 1/8 финала, а сейчас мы должны быть довольны выходом в полуфинал одного из английских кубков. Для нас это отличный результат, особенно учитывая то, что мы достигли этой стадии, активно ротируя состав начиная с первого матча с "Ноттингем Форест". Поэтому я очень рад. Мне понравилась самоотдача наших игроков. В этом турнире они проявляют себя чрезвычайно профессионально. Надеюсь, эта игра улучшит физические кондиции футболистов, особенно тех, у кого были травмы и дефицит игровой практики. Этот матч показал, что мы работаем очень хорошо" - цитирует Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Борнмут". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов