Конте прокомментировал победу над "Борнмутом"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился эмоциями после четвертьфинального матча Кубка Английской Лиги против "Борнмута".
"В прошлом сезоне "Вест Хэм" выбил нас в 1/8 финала, а сейчас мы должны быть довольны выходом в полуфинал одного из английских кубков. Для нас это отличный результат, особенно учитывая то, что мы достигли этой стадии, активно ротируя состав начиная с первого матча с "Ноттингем Форест". Поэтому я очень рад. Мне понравилась самоотдача наших игроков. В этом турнире они проявляют себя чрезвычайно профессионально. Надеюсь, эта игра улучшит физические кондиции футболистов, особенно тех, у кого были травмы и дефицит игровой практики. Этот матч показал, что мы работаем очень хорошо" - цитирует Конте BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Борнмут". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вест Хэм" - "Ньюкасл" - 2:3, "Суонси" - "Кристал Пэлас" - 1:1 (обзоры)
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Борнмутом"
-
Рамос подвел итоги Эль Класико
-
"Валенсия" - "Вильярреал" - 0:1 (обзор)
-
"Манчестер Сити" - "Борнмут" - 4:0 (обзор)
-
"Валенсия" на своем стадионе уступила "Вильярреалу"
-
"Ньюкасл" на выезде одолел "Вест Хэм" и другие результаты 19-го тура АПЛ
-
Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"
-
Агуэро забил юбилейный гол на "Этихаде"
-
Иньеста: "Нельзя списывать "Реал" со счетов"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Аталанты"
-
Конте: "Результат матча с "Эвертоном" несправедлив"
-
"Наполи" – "Сампдория" - 3:2, "Сассуоло" – "Интер" - 1:0 (обзоры)
-
"Наполи" побеждает "Сампдорию", "Интер" терпит поражение от "Сассуоло" и другие результаты 18-го тура Серии А
-
Зидан объяснил, почему Иско не сыграл с "Барселоной"
-
Месси забил "Реалу" больше голов, чем любой другой игрок в истории Примеры
-
Бородюк покидает пост главного тренера сборной Казахстана
-
Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"
-
Зидан: "Не будем сходить с ума из-за поражения"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Реалом"