Конте прокомментировал победу над "Брентфордом"

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Конте прокомментировал победу над "Брентфордом"Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал победу над "Брентфордом" со счетом 2:0 в матче 14-го тура АПЛ.

"Хорошая победа, было очень важно взять три очка. Если вы не готовы играть с "Брентфордом", может быть очень тяжело. Но мы сыграли хорошо и с подходящей интенсивностью.

У нас было много возможность увеличить счет, но и таким выступлением можно удовлетвориться. Очки важны для уверенности фанатов и нашей собственной уверенности в своей работе.

После четырех недель в клубе я могу лишь высоко отзываться об этих игроках. Они демонстрируют характер, целеустремленность, охоту.

Насчет Кейна я не волнуюсь. Он хорошо сыграл, мог забить, но голкипер сыграл здорово. Не имеет значения то, что он не забивает, когда он играет вот так, я в восторге. В первую очередь мы должны говорить о «Тоттенхэме» в целом", – сказал итальянский специалист.

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