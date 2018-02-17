Конте прокомментировал победу над "Халлом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал комментарии после победы над "Халлом" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"Матч был хорош, как и игра команды. Всегда надеешься, что твои футболисты будут доминировать в поединке. Мы очень хорошо начали эту встречу. Все игроки вышли на поле с правильным настроем и были нацелены на гол. Очень доволен их сегодняшним выступлением. Но главное, что мы вышли в следующий раунд Кубка Англии. Теперь надо готовиться к матчу с "Барселоной" - приводит слова Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Халл". | http://soccernews.ru