Конте прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

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Конте прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал комментарии после матча 30-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Мы создали много возможностей, чтобы забить много голов. Мы пропустили гол в концовке матча, но смогли удержать преимущество. Мы заслужили эту победу, хорошо выглядели, особенно в первом тайме. У "Кристал Пэлас" хорошая команда, которая отчаянно борется за выживание" - цитирует Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

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