Конте прокомментировал победу над "Кристал Пэласом"

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Конте прокомментировал победу над "Кристал Пэласом"Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился впечатлениями от победы над "Кристал Пэлас" (3:0) в матче 19-го тура АПЛ.

"Важные три очка. Мы начали матч немного медленно, однако затем появились моменты – и мы забили два гола. После удаления у соперника нам стало полегче.

Однако в моей карьере бывали случаи, когда я проигрывал матчи соперникам, которые были в меньшинстве. Моим игрокам удалось сохранить концентрацию.

Это была хорошая игра. Сейчас самое главное – восстановиться, потому через два дня нам предстоит сложный матч с "Саутгемптоном". Нам есть в чем прибавлять.

Ни одного пропущенного мяча – это важно. То, что мы забили три гола – это позитивный момент для нападающих.

Сейчас позитива достаточно, но за два дня все может измениться", – сказал итальянский специалист.

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