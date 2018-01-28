Конте прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в Кубке Англии

Наставник "Челси" Антонио Конте подвел итоги матча с "Ньюкаслом" (3:0).

"Мы провели хорошую игру, учитывая то, как играл "Ньюкасл". Кубковые матчи всегда получаются очень напряженными, особенно когда встречаются два клуба АПЛ. Стоит отдать должное Педро и Азару, сегодня они задали хороший темп нашим атакам" - приводит слова Конте твиттер клуба.

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