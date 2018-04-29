Конте прокомментировал победу над "Суонси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подвёл итоги матча 36-го тура АПЛ против "Суонси".

"Победы - это единственный доступный нам способ оказывать давление на команды из первой четвёрки. Мы здорово начали игру и доминировали в первом тайме. "Челси" очень здорово выглядел в оборонительном плане. Для команды было важно набрать три очка, одержав хорошую победу. У нас впереди ещё три матча и мы должны выиграть их ради наших болельщиков и ради своей работы" - приводит слова Конте The Independent.

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