Конте прокомментировал победу над "Вест Бромвичем"

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Конте прокомментировал победу над "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился эмоциями после матча 27-го тура АПЛ против "Вест Бромвича".

"Для нас было очень важно выиграть и набрать три очка - это было необходимо для нашей уверенности в себе. Футболистам удалось отдохнуть несколько дней, и сегодня мы добились хорошей победы. Мы достаточно уверенно начали матч, но допустили несколько ошибок. "Вест Бромвич" мог забить нам. После нашего первого гола мы доминировали и контролировали ход матча, команда создала множество моментов" - приводит слова Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Вест Бромвич". | http://soccernews.ru

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