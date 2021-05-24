Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу в Серии А.

"Посвящаю титул себе. Потому что я знаю, что это был непростой путь за эти последние два года. Мне пришлось выложиться на максимум. Были моменты, когда я сомневался в каких-то вещах, сомневался в себе. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы через это пройти.

Все были в порядке, даже я. Думаю, это был правильный конец выдающегося сезона. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. Лучшая защита, второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное", – сказал Конте.

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