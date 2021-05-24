Конте прокомментировал победу в Серии А
Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу в Серии А.
"Посвящаю титул себе. Потому что я знаю, что это был непростой путь за эти последние два года. Мне пришлось выложиться на максимум. Были моменты, когда я сомневался в каких-то вещах, сомневался в себе. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы через это пройти.
Все были в порядке, даже я. Думаю, это был правильный конец выдающегося сезона. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. Лучшая защита, второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное", – сказал Конте.
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|Болонья
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|26
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|Сассуоло
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|Сампдория
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|18
|Лечче
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|СПАЛ
|26
|18
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