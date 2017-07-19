Конте прокомментировал подписание нового контракта с "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился эмоциями после подписания нового контракта с лондонским клубом.

"Рад подписать новый контракт с "Челси". Мы очень много работали во время первого сезона и добились потрясающего результата, я этим очень горжусь. Теперь нам надо работать ещё упорнее, чтобы оставаться на первой строчке. После моего назначения в клуб меня очень поддерживали болельщики, и нам очень важно продолжать вместе добиваться успеха" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что итальянский специалист заключил соглашение до лета 2019 года на улучшенных финансовых условиях.

Конте возглавляет "Челси" с лета 2016 года. В дебютном сезоне наставник привёл команду к победе в АПЛ. | http://soccernews.ru