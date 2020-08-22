Конте прокомментировал поражение "Интера" в финале Лиги Европы
Наставник миланского "Интера" Антонио Конте высказался после поражения своей команды от "Севильи" в финальном матче Лиги Европы.
"Игра получилось сложной. Её исход решила одна ошибка. К сожалению, нам не повезло с рикошетом от Лукаку. "Севилья" обладает громадным опытом и этот факт решил исход встречи. После возвращения в Милан мы отдохнём 2-3 дня, а потом встретимся с холодной головой и обсудим планы "Интера" на будущее – со мной или без меня. Нет никаких претензий к команде. Но результат также имеет значение. Могу сказать, что мне было приятно работать в "Интере". Благодарю тех, кто дал мне такую возможность", - цитирует Конте Football Italia.
Именитый тренер возглавил "нерадзурри" в мае прошлого года, заключив трёхлетний контракт.
В Серии А "Интер" под руководством Конте финишировал на втором месте, а в Кубке Италии вылетел на стадии полуфинала.
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|Команда
|М
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|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
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|Брешия
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