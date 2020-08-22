Конте прокомментировал поражение "Интера" в финале Лиги Европы

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте высказался после поражения своей команды от "Севильи" в финальном матче Лиги Европы.

"Игра получилось сложной. Её исход решила одна ошибка. К сожалению, нам не повезло с рикошетом от Лукаку. "Севилья" обладает громадным опытом и этот факт решил исход встречи. После возвращения в Милан мы отдохнём 2-3 дня, а потом встретимся с холодной головой и обсудим планы "Интера" на будущее – со мной или без меня. Нет никаких претензий к команде. Но результат также имеет значение. Могу сказать, что мне было приятно работать в "Интере". Благодарю тех, кто дал мне такую возможность", - цитирует Конте Football Italia.

Именитый тренер возглавил "нерадзурри" в мае прошлого года, заключив трёхлетний контракт.

В Серии А "Интер" под руководством Конте финишировал на втором месте, а в Кубке Италии вылетел на стадии полуфинала.

Не пропустите: Лопетеги посвятил победу "Севильи" в Лиге Европы умершим экс-игрокам команды. | http://soccernews.ru