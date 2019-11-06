Конте прокомментировал поражение "Интера" в матче с "Боруссией"

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Конте прокомментировал поражение "Интера" в матче с "Боруссией"

Наставник "Интера" Антонио Конте высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Боруссией" (2:3).

Отметим, что миланский клуб вел после первого тайма - 2:0.

"С нами произошло почти тоже, что и в Барселоне. Но в этот раз было хуже, так как мы вели в счете. Результат очень огорчает, что я могу еще сказать.. Мне даже не хочется говорить о второй части матча. Оправданий и так слишком много, и я не хочу создавать новые", - сказал Конте.

Таким образом, "Боруссия" с 7 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы F, у "Интера" 4 очка и 3 позиция.

В следующем туре "Интер" сыграет со "Славией", встреча состоится 27 ноября.

А еще: "Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2 | http://soccernews.ru
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