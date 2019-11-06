Конте прокомментировал поражение "Интера" в матче с "Боруссией"
Наставник "Интера" Антонио Конте высказался о поражении своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Боруссией" (2:3).
Отметим, что миланский клуб вел после первого тайма - 2:0.
"С нами произошло почти тоже, что и в Барселоне. Но в этот раз было хуже, так как мы вели в счете. Результат очень огорчает, что я могу еще сказать.. Мне даже не хочется говорить о второй части матча. Оправданий и так слишком много, и я не хочу создавать новые", - сказал Конте.
Таким образом, "Боруссия" с 7 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы F, у "Интера" 4 очка и 3 позиция.
В следующем туре "Интер" сыграет со "Славией", встреча состоится 27 ноября.
А еще: "Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2 | http://soccernews.ru
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|11
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|11
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|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|10
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7