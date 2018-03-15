Конте прокомментировал поражение от "Барселоны"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал матч с "Барселоной" (0:3).

"Исход противостояния с "Барселоной" решил Месси. А как вы прекрасно знаете, мы говорим о лучшем футболисте мира. Мы говорим об игроке, который забивает по 60 голов за сезон. Он не просто топовый, он просто супертоповый футболист.

В обоих матчах нам немного не везло. Мы четыре раза попадали в штангу ворот соперника, а "Барселона" забивала нам после наших лучших моментов. Сегодня они были очень хладнокровны. Мы же создали много моментов, но не сумели их реализовать.

Пожалуй, я должен быть доволен самоотверженностью футболистов. Очень горжусь ими, потому что каждый сегодня отдал на поле всё. Возможно, мы не заслужили поражения со счётом 0:3. Но я не жалуюсь. Мы должны двигаться дальше и готовиться к матчу с "Лестером" в воскресенье" - приводит слова Конте сайт УЕФА.

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