Конте прокомментировал поражение от "Уотфорда"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался после разгромного поражения своей команды от "Уотфорда" в матче 26-го тура АПЛ.

"Мы сыграли очень плохо. Возможно, я ошибся с выбором стартового состава, и в сегодняшнем матче было сложно что-то изменить. Ничего не изменилось - я остаюсь здесь и стараюсь работать. Если этого достаточно, то хорошо, в противном случае клуб должен принять другое решение" - приводит слова Конте Sky Sports.

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