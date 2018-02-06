Конте прокомментировал поражение от "Уотфорда"

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Конте прокомментировал поражение от "Уотфорда"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался после разгромного поражения своей команды от "Уотфорда" в матче 26-го тура АПЛ.

"Мы сыграли очень плохо. Возможно, я ошибся с выбором стартового состава, и в сегодняшнем матче было сложно что-то изменить. Ничего не изменилось - я остаюсь здесь и стараюсь работать. Если этого достаточно, то хорошо, в противном случае клуб должен принять другое решение" - приводит слова Конте Sky Sports.

Не пропустите видеообзор матча "Уотфорд" - "Челси". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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