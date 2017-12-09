Конте прокомментировал поражение от "Вест Хэма"

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Конте прокомментировал поражение от "Вест Хэма"

Наставник "Челси" Антонио Конте подвел итоги матча с "Вест Хэмом" (0:1).

"Когда проигрываешь, ты всегда чувствуешь разочарование. Это нормально. Думаю, что сегодня я увидел такую же игру, как "Манчестер Сити" - "Вест Хэм". Старт матча был плохим с нашей стороны, мы выглядели уставшими.

Нужно быстрее передвигать мяч. У нас была небольшая усталость, особенно мы сделали много ошибок в последних передачах. Мы разочарованы. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Не забывайте, что это очень сложная лига. Шесть топ-команд и четыре из них проходят в Лигу Чемпионов. Мы должны бороться и показывать все, на что способны" - приводит слова Конте ВВС.

Смотрите также обзор матча "Вест Хэм" - "Челси". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
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